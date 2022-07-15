İran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı - Son Dakika
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İran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

15.07.2022 15:49
İran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

İran'da Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

İran'da Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Büyükelçilik binasında gerçekleşen anma programına Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs, elçilik çalışanları ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşuyla başlayan merasimde, İstiklal Marşı okundu ve Büyükelçi Örs konuşma yaptı.

Büyükelçi Örs, konuşmasında, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 günü, canı ve kanı pahasına ortaya koyduğu "eşsiz ve destansı direnişle" değerlerine bağlılığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Milli birlik ve beraberliğin hiçbir güç tarafından yıkılamayacağının bütün dünya nezdinde kanıtlandığını belirten Örs, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'yi uçurumun kenarına sürüklemek isteyen hain ve alçak darbe girişimi, aziz milletimizin ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde bir gece içinde etkisiz hale getirildi." dedi.

Sinsi emellerini ve planlarını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında yeniden toparlanmaya çalışan FETÖ tehlikesine dikkati çeken Örs, "Sadece devletimiz ve milletimiz için değil, bütün insanlık için ne kadar büyük ve tehlikeli bir tehdit olduğu bilinciyle her zaman uyanık olmamız, o karanlık günleri bir daha yaşamamak için bu mücadeleyi daima canlı ve diri tutmamız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Örs, "Tarihe adlarını ölümsüzlükle yazdıran aziz şehitlerimizin mukaddes hatırası önünde bir kez daha hürmetle eğiliyor, gösterdikleri fedakarlıklarla milletimizin gönlünde taht kuran kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz." diye konuştu.

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Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinliği Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinliği
Kaynak: AA

Demokrasi, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı - Son Dakika

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