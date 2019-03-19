İran'da 153 Konteyner Yüklü Gemi Battı
1 saat önce
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletindeki bir limanda Komor Adaları bandıralı bir yük gemisi tahliye işlemi sırasında halatının boşalması sonucu yan yatarak battı.
İran
'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletindeki bir limanda Komor Adaları bandıralı bir yük gemisi tahliye işlemi sırasında halatının boşalması sonucu yan yatarak battı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüzgan eyaletindeki Şehid Recai Limanı'nda kimyasal madde taşıyan 153 konteyner yüklü 90 metre uzunluğundaki yük gemisi, konteynerlerin limana indirildiği sırada yan yattı.
Konteynerler denize düşerken kısa süreli yaşanan panik sırasında denize atlayan gemi mürettebatından bir kişinin yaralandığı belirtildi.
Geminin büyük bir kısmının kısa sürede battığı ifade edildi.
İran Denizcilik
ve Liman İşletmeleri Müdür Yardımcısı Hadi Hakşinas, "Gemi personeli ile vinç operatörü arasındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle gemi yan yatarak battı. Denize düşen konteynerlerin çıkarılması için çalışma başlatıldı." dedi.
Hakşinas, Komor Adaları bayraklı yük gemisinin 14 kişilik mürettebatının tamamının Hindistan
vatandaşı olduğunu aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:39 Kaynak: AA
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