İran'da 157'si rejime karşı işlenen suçlardan hüküm giyen 2 bin 301 mahkumun cezası affedildi - Son Dakika

İran'da Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü dolayısıyla alınan af kararı kapsamında, 157'si rejime karşı işlenen suçlardan hüküm giyen 2 bin 301 mahkum serbest bırakıldı.

İran devlet televizyonuna göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü dolayısıyla alınan af kararına ilişkin bilgi verdi.

Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin sunduğu, 3 bin 780 mahkumun cezalarında indirim ve af öngören teklifin, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından kabul edildiğini aktaran İsmaili, "Bu kapsamda önceki yıllardaki protesto gösterilerinde rejime karşı propaganda yapmak, komplo kurmak ve izinsiz gösterilere katılmak suçlarından hüküm giyen 157 kişi de dahil olmak üzere 2 bin 301 mahkum serbest bırakıldı." dedi.

İsmaili, İran'da çeşitli suçlardan hüküm giyen bazı İslam ülkelerinin vatandaşlarından 16 kişinin de cezalarının affedildiğini belirtti.

İran'da 2017, 2018 ve 2019 yıllarında ülke geneline yayılan protesto gösterilerine katılan ve destek veren yüzlerce kişi hapse mahkum edilmişti.

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesinin 11'inci fıkrasına göre, Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her yıl devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af kararı alabiliyor.