İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü: Kurtulan yok - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü: Kurtulan yok - Son Dakika Dünya

İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü: Kurtulan yok

6 saat önce

İran'dan Kiev'e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları'na ait, içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra alev alarak düştü.

İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü: Kurtulan yok, System.String[]

İran'dan Kiev'e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları'na ait, içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra alev alarak düştü. Yerel medya, ilk belirlemelere göre kazada kurtulan olmadığını duyurdu.

Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran'ın başkenti Tahran'ın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanı'ndan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere kalkış yaptı. İçerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, kalkıştan kısa süre alev aldı. Fars Haber Ajansı, Parand bölgesinde düşen uçakta ilk belirlemelere göre kurtulan olmadığını bildirdi.


Ukrayna, Kiev, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:11 Kaynak: DHA
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