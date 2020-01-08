İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü - Son Dakika

İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü

6 saat önce

İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü (İLK GÖRÜNTÜLER)

İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü (İLK GÖRÜNTÜLER)

İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:28 Kaynak: DHA
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