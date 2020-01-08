İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü - Son Dakika

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İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü
6 saat önce
İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü (GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ)
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:19 Kaynak: DHA
İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü (GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ)
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