İran'da 180 milletvekili, internete sınır koyacak yasaların uygulanmasını istedi - Son Dakika

İran'da muhafazakarların çoğunluğu oluşturduğu parlamentonun 180 üyesi, hükümet ve yargıya "sanal ortamın kontrol edilememesi nedeniyle ülkede internet faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik tedbirlerin uygulanması" çağrısında bulundu.

İran Meclis Haber Ajansı'na (ICANA) göre, 290 kişilik Meclis'teki 180 milletvekili, yürütme ve yargı organlarını ülkede internete sınır koyacak yasaları uygulamaya çağıran bildiriye imza attı.

Meclis'in açık oturumunda okunan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Hükümet ve Yargı Erki'nden, siber alanın imkanlarının suistimal edilerek yapılan her türlü hakaret, iftira ve toplumsal istikrara yönelik yalanların yayılması gibi amansız saldırıları ele almasını bekliyoruz. İnternet kullanıcılarını korumak için hazırlanan kanunun çıkarılmasını ertelemeyin ve bu ihlalleri önlemek için harekete geçin."

İran'da bir grup milletvekili, "İnternet kullanıcılarının haklarını korumak ve mesajlaşma uygulamalarını düzenlemek" adı verilen bir kanun teklifini Haziran 2021'de Meclis'in gündemine alınmıştı.

Özellikle sosyal mesajlaşma platformlarına sistematik olarak geniş kısıtlamalar getirmesi ve ülkede internet sitelerine erişim engelini artıracağı öngörülen teklif, daha fazla inceleme için Meclis Araştırma Merkezi'ne sevk edilmişti.

Telegram'a "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti

İran'da Facebook, Twitter, gibi sosyal paylaşım siteleri de uzun süredir yasak kapsamında tutuluyor. Meşhed kentinde Aralık 2017'de ekonomik sorunlar nedeniyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protesto olarak yayılan gösteriler sonrası Nisan 2018'de "ulusal güvenlik" gerekçesiyle Telegram kapatılmıştı. Buna rağmen şifre kırıcı programlar (VPN) kullanan İranlı kullanıcılar halen uygulamalara erişim sağlayabiliyor.

Yabancı uygulamalara devlet destekli alternatif

İran'da Telegram'a erişim engeli getirilmesinin ardından "yabancı mesajlaşma uygulamalarının tekelleşmesinin önüne geçebilmek için" devlet destekli "Soroush", "Eitaa", "Igap" gibi yerli uygulamalar sosyal medya kullanıcılarının hizmetine sunulmuş ancak yeterli rağbeti görmemişti.

Twitter ülkede yasak olmasına rağmen başta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney olmak üzere devletin üst düzey isimlerinin platformda aktif hesapları bulunuyor.