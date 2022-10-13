İran'da 1862 mahkuma af veya ceza indirimi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 1862 mahkumun affı veya cezalarının hafifletilmesini içeren teklifi onayladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei'nin sivil ve askeri mahkemelerde hüküm giyen 1862 mahkumun cezasının hafifletilmesi ve affedilmesi yönündeki önerisi Hamaney tarafından kabul edildi.

Hazreti Muhammed ve İmam Cafer es-Sadık'ın doğum yıl dönümü dolayısıyla sunulan teklifin, Devrim Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtildi.

Karar kapsamına giren mahkumlardan kaçının affedildiği kaçında ise ceza indirimine gidildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesine göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her yıl devrimin yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.