Son Dakika Haberleri: İran'da 19 Milyon Fakir Var"

İran'da 19 Milyon Fakir Var"

1 saat önce

İran'daki Tahran Üniversitesi Bilim Kurulu Üyesi ve eski Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, şehirlerdeki 19 milyon kişinin fakirlik seviyesinde yaşadığını belirtti.

İran'da 19 Milyon Fakir Var
İran'daki Tahran Üniversitesi Bilim Kurulu Üyesi ve eski Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, şehirlerdeki 19 milyon kişinin fakirlik seviyesinde yaşadığını belirtti.

Başkent Tahran'da düzenlenen "Kentsel Dönüşüm ve Yönetim" konulu bir konferansta yaptığı konuşmada Ahundi, "Şehirlerde 19 milyon kişi fakirlik seviyesinde yaşıyor. Bu rakam, ülkenin dörtte birine tekabül etmektedir." dedi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, şehirlere sosyolojik açıdan bakılması gerektiğini belirten Ahundi, kentsel dönüşümün şehirlerin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ahundi ayrıca Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin 10 yılda ülke genelinde 2 bin 700 mahalleyi kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenilemeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:43 Kaynak: AA

Murat Kurum, Tahran Üniversitesi, Tahran, İran, Güncel
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