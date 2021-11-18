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İran'da 1988'deki idamlarla ilgili suçlanan savcının davasının Arnavutluk kısmı sona erdi - Son Dakika

İran'da 1988'deki idamlarla ilgili suçlanan savcının davasının Arnavutluk kısmı sona erdi

18.11.2021 18:46
İran'da 1988'deki idamlarla ilgili suçlanan savcının davasının Arnavutluk kısmı sona erdi

İran'da 1988'deki toplu idam kararlarında rolü olduğu öne sürülen eski savcı vekili Hamid Nuri'nin İsveç'te yargılandığı davanın Arnavutluk'taki süreci sona erdi.

İran'da 1988'deki toplu idam kararlarında rolü olduğu öne sürülen eski savcı vekili Hamid Nuri'nin İsveç'te yargılandığı davanın Arnavutluk'taki süreci sona erdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'den bir mahkeme heyetinin İranlı muhalif grup Halkın Mücahitleri Örgütünün (HMÖ) 7 üyesinin ifadelerini almak üzere 10 Kasım'da Arnavutluk'a gelmesiyle Dıraç Bölge Mahkemesinde görülen davanın son oturumu gerçekleşti. Nuri hakkındaki dava, İsveç'te görülmeye devam edecek.

Dıraç Bölge Mahkemesinden AA muhabirine yapılan açıklamada; İsveç adalet makamlarının adli yardım talebinin ardından mahkeme binasının, Arnavutluk Ceza Muhakemesi Kanunu ile "cezai davalarda yabancı makamlarla yargı ilişkilerini" düzenleyen Arnavut yasası ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi ile bu sözleşmenin ek protokolüne dayalı olarak tahsis edildiği kaydedildi.

Şahısların ifadelerinin Arnavut makamlarının izniyle İsveç mahkeme heyetince alındığı aktarılan açıklamada, sanığın oturumlara "bu süreçte kendi haklarına saygı göstermek için" video konferansla Stockholm'den katıldığı ifade edildi.

"İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanlık tarihinde başka bir emsal yok"

İran Ulusal Direniş Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Mohammed Mohaddessin, mahkeme oturumunun ardından Dıraç Bölge Mahkemesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin, HMÖ üyelerinin ifadelerinin alınması için Arnavutluk'a taşındığını söyledi.

Buradaki sürecin tamamlanmasıyla oturumların Stockholm'de devam edeceğini belirten Mohaddessin şunları kaydetti:

"Bu davada yaşananlar iki şeyi gösteriyor. Birincisi; bu rejimin vahşetini, birkaç hafta içerisinde 13 bin kişinin infaz edilmesi ve bunların çoğunun İran direnişçi mücahit örgütünün destekçileri olması. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanlık tarihinde başka bir emsal yok. Öte yandan bu yargılama sırasında gösterilen ikinci şey; bu vahşi rejime karşı 20 yıl boyunca gösterilen direniş."

"Nuri'nin mahkumlara işkence ettiğine şahit oldum"

Tanıklardan biri olan Hossein Farsi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, infazları kendi gözleriyle gördüğünü anlattı.

Dünkü mahkeme oturumunda, Hamid Nuri hakkında ifade verdiğini aktaran Farsi şunları söyledi:

"Onun Gohardasht Cezaevi'nde 1988'deki katliamları hakkında tanıklık ettim. En az 100 kişi o hapishanede bu adam tarafından infaz edildi. 12 yıl boyunca hapishanede kaldım. Hamid Nuri'nin mahkumlara işkence ettiğine şahit oldum. İnfaz edilenlerin hayatlarının son dakikasına kadar direndiklerini gözlerimle gördüm."

Tahran'ın batısındaki Karaj'da bulunan Gohardasht Hapishanesi'nin savcı vekili olan Nuri hakkındaki dava, İsveç'te 10 Ağustos'ta başlamıştı.

Nuri, 1988'de 30 binin üzerinde siyasi mahkumun öldürüldüğü katliamlarda rolü olduğu iddiasıyla İsveç'te 2019'da tutuklanmıştı.

HMÖ'nün Arnavutluk'taki üyeleri

Arnavutluk'ta yaklaşık 2 bin 800 HMÖ üyesi yaşıyor. HMÖ üyeleri, kendilerine özel olarak inşa edilen, ülkenin orta kesimlerinde Dıraç kentine bağlı Manze Belediyesindeki "Ashraf 3" isimli kampta kalıyor.

HMÖ üyeleri ilk olarak 2013'te ABD'nin talebi sonrasında ülkeye gruplar halinde gelmeye başladı.

Arnavutluk yetkilileri, bu taahhüdü, HMÖ üyelerinin Irak'tan Arnavutluk'a geçici tahliyesine katkıda bulunma ve insani gerekçelerle ülkeye kabul etme konusunda stratejik müttefiki olan ABD'ye yardım olarak değerlendirdiğini kaydediyor.

Mahkeme, Savcı, İsveç, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da 1988'deki idamlarla ilgili suçlanan savcının davasının Arnavutluk kısmı sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da 1988'deki idamlarla ilgili suçlanan savcının davasının Arnavutluk kısmı sona erdi - Son Dakika
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