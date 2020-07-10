İran'da 2 bebek korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da korona virüs salgını nedeni ile 5 günlük ve 59 günlük 2 bebek ile 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



İran'da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Rezevi Horasan Eyaleti'ne bağlı Türbet Cam şehrinde 5 günlük ve 59 günlük 2 bebek ile 3 yaşındaki çocuk korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türbet Cam Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Afkar, yaptığı açıklamada "Rezevi Horasan eyaletinde bulunan Türbet Cam şehri korona virüste kırmızı bölgede yer alıyor ve ikinci dalga ile karşı karşıya" ifadelerini kullandı.



Afkar, halkın kişisel hijyen ve sağlık protokollerine dikkat etmemesi sonucu korona virüsün bölgede arttığına vurgu yaptı. Rektör, şu ana kadar bölgede 840 kişinin korona virüse yakalandığını ve 60 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Afkar, "Ne yazık ki, bölgede 2. dalganın başlamasıyla 5 günlük ve 59 günlük 2 bebek ile 3 yaşındaki 1 çocuk virüs nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.



Öte yandan İran'da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 262 artarak, 252 bin 720'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 142 kişi artarak, 12 bin 447'ye ulaştı. - TAHRAN