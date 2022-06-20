İran'da 2 din görevlisini öldüren mahkum idam edildi - Son Dakika
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İran'da 2 din görevlisini öldüren mahkum idam edildi

20.06.2022 12:27
İran'da 2 din görevlisini öldüren mahkum idam edildi

İran'ın Meşhed kentinde bıçaklı saldırı sonucu 2 din görevlisini öldürüp birini yaralamaktan hakkında idam kararı verilen mahkumun cezası infaz edildi.

İran'ın Meşhed kentinde bıçaklı saldırı sonucu 2 din görevlisini öldürüp birini yaralamaktan hakkında idam kararı verilen mahkumun cezası infaz edildi.

Horasan-i Rezevi eyaletinden Başsavcı Gulamali Sadıki, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Sadıki, "Silahlı saldırı suçundan idama mahkum edilen Abdullatif Muradi, bugün Meşhed'deki Vekil Abad Hapishanesi'nde idam edilmiştir." ifadesini kullandı.

Sadıki, olayla ilgili tüm hukuki sürecin 77 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını kaydetti.

Horasan-i Rezevi eyaletinin merkez kenti Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde 5 Nisan'da 3 din görevlisi bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırgan olay yerinde yakalanırken, saldırıya uğrayan din adamlarından 2'si hayatını kaybetmişti.

İranlı yetkililer, saldırganın Pakistan sınırından yasa dışı olarak ülkeye giren Abdullatif Muradi adlı 21 yaşında aşırılık yanlısı bir Özbekistanlı olduğunu açıklamıştı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, saldırganın Devrim Mahkemesi tarafından idama mahkum edildiğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Meşhed, Mahkum, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da 2 din görevlisini öldüren mahkum idam edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İran'da 2 din görevlisini öldüren mahkum idam edildi - Son Dakika
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