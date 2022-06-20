İranlı yetkililer, saldırganın Pakistan sınırından yasa dışı olarak ülkeye giren Abdullatif Muradi adlı 21 yaşında aşırılık yanlısı bir Özbekistanlı olduğunu açıklamıştı.

Sadıki, olayla ilgili tüm hukuki sürecin 77 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İran'da 2 din görevlisini öldüren mahkum idam edildi - Son Dakika

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