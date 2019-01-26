Son Dakika Haberleri: İran'da 2 Güvenlik Görevlisi Öldürüldü

İran'da 2 Güvenlik Görevlisi Öldürüldü

55 dakika önce

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde biri asker diğeri polis 2 güvenlik görevlisi öldürüldü.

İran'da 2 Güvenlik Görevlisi Öldürüldü, System.String[]
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde biri asker diğeri polis 2 güvenlik görevlisi öldürüldü.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya göre, Mahşehr Valisi Muhsin Beyravend araçlarında silahlı saldırıya uğrayan 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Seduki caddesinde bir araç içinden açılan ateş sonucu öldürülen güvenlik görevlilerinden birinin asker diğerinin ise polis olduğunu belirten Beyravend, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:07 Kaynak: AA

İran, Güncel
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