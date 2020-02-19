İran'da 2 kişide Covid-19 (koronavirüs) tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da 2 kişide Covid-19 (koronavirüs) tespit edildi - Son Dakika Dünya

İran'da 2 kişide Covid-19 (koronavirüs) tespit edildi

7 saat önce

İran'da 2 kişide Covid-19 (koronavirüs) için yapılan testlerin pozitif çıktığı belirtildi.

İran'da 2 kişide Covid-19 (koronavirüs) tespit edildi, System.String[]

İran'da 2 kişide Covid-19 (koronavirüs) için yapılan testlerin pozitif çıktığı belirtildi. Söz konusu 2 kişi üzerinde testlerin sürdüğü, detaylı sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Tahran merkezli haber ajansı Mehr'deki habere göre, İran'ın Kum kentinde 2 kişinin Covid-19 taşıdığı tespit edildi. Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Kianoush Jahanpour, virüs tespit edilen 2 kişinin üzerinde yapılan testlerin sürdüğünü, son sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Virüs tespit edilen kişilerin hangi ülke vatandaşı oldukların dair bilgi paylaşılmadı.


İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:38 Kaynak: DHA
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