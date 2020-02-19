İran'da 2 kişide korona virüsü teşhis edildiği bildirildi - Son Dakika

İran'ın Kum şehrinde 2 kişide korona virüsü teşhis edildi.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, İran'ın Kum şehrinde son 2 gün içerisinde şüpheli korona virüs vakaları tespit edildiğini söyledi. Cihanpur, "Son 2 gün içinde Kum'da şüpheli koronavirüs vakaları tespit edilmiş. Raporlar alındıktan sonra, Kum'da bulaşıcı hastalık belirleme ve yönetim ekipleri ile hızlı müdahale ekipleri görevlendirilmiştir" dedi.

Cihanpur, mevcut protokoller uyarınca şüpheli kişilerin izole edildiğini ve laboratuvar örneklerinin alındığını belirterek, "Gönderilen örnekler arasında, yapılan ilk testin sonuçlarında iki şüpheli pozitif koronavirüs vakası ve bazı B tipi influenza vakası rapor edilmiştir" dedi.

Kiyanuş Cihanpur, "Testlerin sonraki adımları devam ediyor ve bu testlerin nihai sonuçları belirlendikten sonra kamuya açıklanacaktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)