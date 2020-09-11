İran'da 2 milyon 800 kayıtlı uyuşturucu bağımlısı var - Son Dakika

İran'ın Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu Başkan Yardımcısı Nasır Aslani, ülkede kayıtlara geçmiş 2 milyon 800 bağımlının bulunduğunu bunun dışında 1 milyon 400 kayıt dışı bağımlının daha olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

İran'da bir radyo programında konuşan Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu Başkan Yardımcısı Nasır Aslani, ülkede uyuşturucu ile mücadelenin öncelikli bir konu olduğunu belirterek, "Uyuşturucu ve buna bağlı her türlü bağımlılık, toplum sağlığına zarar veren temel etkenleri oluşturmakta. Bu nedenle uyuşturucu ile mücadeleye önem veriyoruz" ifadesini kullandı.

İran'ın uyuşturucu ile mücadelede coğrafi konumunun zorluğuna işaret eden Aslani, dünyanın en büyük uyuşturucu üreticisi ülke konumunda olan Afganistan ile sınır komşusu olduklarını belirterek, "Afganistan dünyanın en büyük uyuşturucu üreticisi ülke konumunda. ABD'nin işgali Afganistan'daki durumu iyileştirmedi, aksine daha da kötü bir noktaya taşıdı" dedi.

Aslani, ülkede kayıtlara geçmiş 2 milyon 800 bağımlının olduğunu söyleyerek, "Ayrıca 1 milyon 400 kayıt dışı bağımlı olduğu tahmin edilmekte. Bu rakam daha da yüksek olabilir" ifadesini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)