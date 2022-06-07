Abdüllatif Muradi, 6 Nisan'da Meşhed kentinde Şiiler için kutsal kabul edilen İmam Rıza Türbesi'nde, 2 Şii din adamına bıçakla saldırmıştı. Saldırıda din adamları hayatını kaybederken, Muradi ile işbirliği yaptıkları iddiasıyla aralarında iki kardeşinin de olduğu toplam 6 kişi gözaltına alınmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Afganistan, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İran'da 2 Şii din adamını öldüren saldırgana idam cezası - Son Dakika

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