İran'da 20 mahkum cezaevinden kaçtı - Son Dakika
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İran'da 20 mahkum cezaevinden kaçtı

6 saat önce

İran'ın Loristan eyaletindeki bir cezaevinden 20 mahkumun kaçtığı açıklandı.

İran'da 20 mahkum cezaevinden kaçtı, System.String[]

İran'ın Loristan eyaletindeki bir cezaevinden 20 mahkumun kaçtığı açıklandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Loristan'ın merkez şehri Hürremabad'daki Parsilon Cezaevi'nde bulunan mahkumlardan 20'si ikindi saatlerinde firar etti.

Konuyla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmazken, güvenlik güçlerinin cezaevi içinde ve çevresinde yoğun önlemler aldığı, durumun kontrol altında olduğu ifade edildi.

Polisin şehrin giriş ve çıkışlarını kapattığı belirtiliyor.

Yeni tip koronavirüs korkusuyla cezaevinden kaçma girişimlerinin yaşandığı İran'da şu ana kadar 85 bin mahkum koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderilirken, ülke lideri Ali Hamaney de dün 10 bin kişiye af kararı çıkarmıştı.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:58 Kaynak: AA

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