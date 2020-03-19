İran'da 20 mahkum cezaevinden kaçtı - Son Dakika

İran'ın Loristan eyaletindeki bir cezaevinden 20 mahkumun kaçtığı, firar girişiminde bulunanlardan birinin öldürüldüğü diğerinin ise yaralı şekilde yakalandığı açıklandı.

Loristan Eyaleti Vali Yardımcısı Mahmud Semini, İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Loristan'ın merkez şehri Hürremabad'daki Parsilon Cezaevi'nde firar olayı yaşandığını söyledi. Cezaevindeki 20 mahkumun kaçtığını belirten Semini, 3 mahkumun firar girişiminin ise güvenlik güçlerince engellendiğini belirtti. Kaçmaya çalışan mahkumlardan birinin öldürüldüğünü, diğer ikisinin ise biri yaralı olmak üzere yakalandığını aktaran Semini, söz konusu cezaevindeki kişilerin hafif suçtan hüküm giydiğini ve kaçanların arasında tehlikeli kişilerin bulunmadığını ifade etti.

Semini, mahkumların, çıkarılan afla ilgili çalışmaların yapıldığı esnada nöbetçilerin ihmalkarlığı nedeniyle kaçtığını dile getirdi.

Loristan Cezaevleri Genel İdaresi de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Parsilon Cezaevi'nde hafif suçlar işleyen ve en fazla bir yıl ceza alan mahkumların kaldığı bilgisini paylaştı.

Yeni tip koronavirüs korkusuyla cezaevinden kaçma girişimlerinin yaşandığı İran'da şu ana kadar 85 bin mahkum koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderilirken, ülke lideri Ali Hamaney de dün 10 bin kişiye af kararı çıkarmıştı.