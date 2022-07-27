Konuyla ilgili İran İşçi Haber Ajansına demeç veren Tahbaz'ın avukatı Hüccet Kerimi, müvekkilinin kefaletle serbest bırakıldığını ve ülkeden ayrılmaması için elektronik kelepçe takıldığını söyledi.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mahkum, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran'da casusluk suçlamasıyla mahkum edilen ABD-İngiltere vatandaşı kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.