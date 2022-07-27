İran'da casusluk suçlamasıyla mahkum edilen ABD-İngiltere vatandaşı kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da casusluk suçlamasıyla mahkum edilen ABD-İngiltere vatandaşı kefaletle serbest bırakıldı

27.07.2022 14:01
İran'da casusluk suçlamasıyla mahkum edilen ABD-İngiltere vatandaşı kefaletle serbest bırakıldı

İran'da 2018'den bu yana casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan İran-ABD-İngiltere vatandaşı çevre aktivisti Murad Tahbaz'ın kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

İran'da 2018'den bu yana casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan İran-ABD-İngiltere vatandaşı çevre aktivisti Murad Tahbaz'ın kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İran İşçi Haber Ajansına demeç veren Tahbaz'ın avukatı Hüccet Kerimi, müvekkilinin kefaletle serbest bırakıldığını ve ülkeden ayrılmaması için elektronik kelepçe takıldığını söyledi.

İranlı yetkililer, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde Ocak 2018'de birçok çevre aktivisti tutuklanmış ve haklarında "askeri merkezlere yönelik casusluk faaliyetinde bulundukları" iddiasıyla dava açılmıştı.

İran Yaban Hayatı Koruma Vakfının kurucularından, İran-ABD-İngiltere vatandaşı Tahbaz da tutuklananlar arasında yer alıyordu. Murad Tahbaz, Kasım 2019'da "ABD hükümeti ile iş birliği" suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

YORUMLAR
500
İran ve Kuveyt Dışişleri Bakanları 'Cidde Zirvesi'ni' konuştu İran ve Kuveyt Dışişleri Bakanları 'Cidde Zirvesi'ni' konuştu İran hükümeti, Belçika ile mahkum değişimi anlaşmasını onayladı İran hükümeti, Belçika ile mahkum değişimi anlaşmasını onayladı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mahkum, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da casusluk suçlamasıyla mahkum edilen ABD-İngiltere vatandaşı kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:25 "Estetiğe para vermeyin" diyerek video paylaşan Esra Dermancıoğlu'na ilk yorum Seda Sayan'dan geldi
13:15 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:23 Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlendi
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 14:01:37. #1.11#
SON DAKİKA: İran'da casusluk suçlamasıyla mahkum edilen ABD-İngiltere vatandaşı kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement