İran'da 2019'daki trafik kazalarında yaklaşık 15 bin kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da 2019'daki trafik kazalarında yaklaşık 15 bin kişi öldü - Son Dakika

İran'da 2019'daki trafik kazalarında yaklaşık 15 bin kişi öldü

6 saat önce

İran'da 2019 yılında meydana gelen trafik kazalarında 14 bin 800 kişinin hayatını kaybettiği, 307 bin 333 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran'da 2019'daki trafik kazalarında yaklaşık 15 bin kişi öldü, System.String[]

İran'da 2019 yılında meydana gelen trafik kazalarında 14 bin 800 kişinin hayatını kaybettiği, 307 bin 333 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran Adli Tıp Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl ülke genelinde en fazla ölümlü trafik kazasının 1104 kişiyle Fars eyaleti, 1079 kişiyle Tahran ve 1025 kişiyle Rezevi Horasan'da yaşandığı belirtildi.

Kazalarda en çok yaralanmanın 32 bin 804 kişiyle Tahran'da olduğu, bunu 25 bin 218 kişiyle Rezevi Horasan ve 20 bin 292 kişiyle Fars eyaletinin takip ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İran'da 2019'da ölümlü trafik kazalarının bir önceki yıla göre yüzde 0,9 arttığı, yaralanmaların ise yüzde 2,7 azaldığı kaydedildi.

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir günlük bebeğini boğarak öldürüp çöpe atan vicdansız anne suçunu itiraf etti
Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi

Son Dakika Haberleri
20:00 İspanyollar koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti
20:00 Yangını dikiz aynasından fark etti, olası faciayı önledi
20:00 İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
19:59 KOCAELİ Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
19:59 BURSA Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:04:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da 2019'daki trafik kazalarında yaklaşık 15 bin kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]