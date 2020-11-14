İran'da 21 Kasım'dan itibaren ülke çapında yeni kısıtlama uygulanacak - Son Dakika

İran'da 21 Kasım'dan itibaren ülke çapında yeni kısıtlama uygulanacak

14.11.2020 13:02
İran'da 21 Kasım'dan itibaren ülke çapında yeni kısıtlama uygulanacak, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs salgının önüne geçebilmek ve şehirlerdeki yoğunluğun azaltılabilmesi için 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren ülke genelinde yeni kısıtlamalar uygulanacağını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs salgının önüne geçebilmek ve şehirlerdeki yoğunluğun azaltılabilmesi için 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren ülke genelinde yeni kısıtlamalar uygulanacağını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Korona Virüs ile Mücadele Konseyi toplantısında açıklamalarda bulundu. Korona ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalarla halkın durumu ciddiye almasının hedeflendiğini belirterek, "Daha önce 46 ilçede ve yine 43 ilçede kısıtlamalar uyguladık. Geçtiğimiz hafta da tüm eyalet merkezlerinde korona virüs yasakları hayata geçirildi. Halkımız olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldığımızı bilmeli" ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde kalabalıkların ve dolaşımın azaltılması gerektiğini kaydeden Ruhani, sağlık protokollerine uyulması halinde salgınla mücadelede başarılı olacaklarını belirterek, "Birçok şehirde maalesef yasak olmasına rağmen insanlar bir araya geliyor ve toplu törenler düzenliyor. Bir spor takımının zaferi için herkesin sokaklara çıkarak kutlamalar yapması mı gerekiyor? Bu nedenle 2 hafta içerisinde vaka sayıları ve 4 hafta sonra mezarlıklardaki kişi sayısı artıyor" dedi.

Ülke genelinde 21 Kasım'dan itibaren yeni kısıtlamalar uygulanacak

Ruhani, korona virüs salgının önüne geçebilmek ve şehirlerdeki kalabalıkları azaltmak için 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren korona virüs kısıtlamalarının sıkılaştırılacağını ve iş yerlerinin kapalı tutulacağını söyledi. Ülke genelinde 21 Kasım'da uygulanacak korona virüs kısıtlamalarının eyaletlerdeki son salgın tablosuna göre belirleneceğini ifade eden Ruhani, "Bugün kısıtlamaların genel çerçevesini belirledik. Ayrıntıları bu hafta içerisinde konuşacağız. Ancak belirlediğimiz temel kısıtlamalar korona virüs salgını son bulana kadar geçerli olacak" şeklinde konuştu.

Kırmızı seviyelerdeki eyaletlerde seyahat yasağı

İran Korona Virüs ile Mücadele Konseyi Sözcüsü Ali Rıza Reisi, ülke genelinde 21 Kasım'da uygulanacak korona virüs kısıtlamalarına ilişkin ayrıntıları açıkladı. Reisi, "Kırmızı seviyede olan eyaletlerde şehirler arası seyahat yasağı uygulanacak. O eyalete ait araçlar çıkış yapamayacak ve dışarıdan eyalete herhangi bir giriş olmayacak" dedi. Korona virüs kısıtlamaları kapsamında kırmızı seviyede olan 100'ün üzerindeki şehir ve ilçede 2, 3 ve 4 numaralı iş gruplarının, sarı seviyede olan 155 ilçede ise 4 numaralı iş gruplarının kapalı olacağını duyuran Reisi, devlet kurumlarındaki çalışma sistemine ilişkin de bilgi verdi. Reisi, kırmızı seviyede olan şehir ve ilçelerde üçte bir kapasite ile çalışanların kurumlarda olacağını ve bu oranın sarı seviyelerdeki eyaletlerde üçte iki şeklinde olarak belirlendiğini dile getirdi. - TAHRAN

Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Kasım, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran'da 21 Kasım'dan itibaren ülke çapında yeni kısıtlama uygulanacak - Son Dakika


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