Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü ve "ahlak polisi" protesto edildi - Son Dakika
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Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü ve "ahlak polisi" protesto edildi

19.09.2022 20:10
Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü ve "ahlak polisi" protesto edildi

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi protesto edildi.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi protesto edildi.

Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) göre, başkent Tahran'daki Hicab Caddesi'nde toplanan bir grup, Emini'nin ölümünü ve "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerini protesto etti.

Haberde, göstericilerin yetkililer aleyhinde sloganlar atması üzerine güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale ettiği belirtildi.

Öte yandan Fars Haber Ajansı da bazı kadın göstericilerin başörtülerini çıkararak, ülke yönetimi aleyhinde sloganlar attığını yazdı.

Haberde, motosikletli devriyelerle olay yerine gelen güvenlik güçlerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise güvenlik güçlerinin göstericilere sert şekilde müdahale ettiği ve bazılarını gözaltına alındığı görüldü.

Genç kadının darbedildiği iddiası

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde de Emini'nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor.

Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki açıklamasını reddederek, Emini'nin polis merkezine getirilmeden önce darbedildiğini iddia ediyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, olayın soruşturulması talimatın vermişti

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yaşananların ardından hadisenin tüm boyutlarıyla soruşturulması için İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'ye talimat vermişti.

Konunun incelenmesi için Tahran Başsavcılığı ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir araştırma ve inceleme komitesi oluşturulurken, Tahran Adli Tıp Müdürlüğü, genç kadının ölüm nedeninin 3 hafta içerisinde kamuoyuna açıklanacağını duyurmuştu.

Mahsa Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protesto gösterileri başlamıştı.

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Mahsa Emini'nin ölümü İran'ı birbirine kattı! 'Ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyelerini protesto eden göstericiler gözaltına alındı Mahsa Emini'nin ölümü İran'ı birbirine kattı! 'Ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyelerini protesto eden göstericiler gözaltına alındı İran'da gözaltına alınan genç kadının ölmesi üzerine başlayan gösteriler sürüyor İran'da gözaltına alınan genç kadının ölmesi üzerine başlayan gösteriler sürüyor
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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