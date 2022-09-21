İran'ın batısında düzenlenen gösterilerde 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı - Son Dakika
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İran'ın batısında düzenlenen gösterilerde 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

21.09.2022 13:38

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler devam ederken Kirmanşah eyaletinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler devam ederken Kirmanşah eyaletinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Kirmanşah Başsavcısı Şehram Keremi, dün akşam saatlerinde eyalette düzenlenen gösterilerde kamu mallarının tahrip edildiğini söyledi.

Kirmanşah'taki gösteriler sırasında dün 2 kişinin öldürüldüğünü açıklayan Keremi, "İncelemeler bunun kesinlikle isyancılar tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor; çünkü güvenlik ve askeri güçlerin envanterinde olmayan silahla öldürüldüler." dedi.

Keremi, gösteriler sırasında bir polisin de aralarında olduğu 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Tahran'da gösteriler yeniden başladı

Başkent Tahran'da ise Hafız Köprüsü ve Veliasr Caddesi çevresinde gece geç saatlere kadar devam eden gösteriler öğle saatlerinde yeniden başladı.

Göstericiler sokaklardan çıkıp Tahran yönetimine karşı sloganlar atarken güvenlik güçleri de göstericilere müdahalede bulunuyor.

Güvenlik güçlerinin bölgede bulunan meydan ve kavşaklarda birçok araç ve motosikletli ekiple önlem aldığı, itfaiye araçlarının da olası yangın durumlarına karşı hazır beklediği görüldü.

Şehir merkezindeki gösterilerin yanı sıra Tahran ve El Zahra Üniversitelerinde de protestoların başladığına dair haberler medyaya yansıdı.

Tahran Valisi Muhsin Mensuri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tahran'daki olaylarda bazı büyükelçiliklerin ve dış istihbarat servislerin izleri açıkça görülmektedir. Tahran'da 3 yabancı ülke vatandaşı gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

Bazı kentlerde protestocular başörtülerini yaktı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı kentlerde protestocuların başörtülerini yakarak ülkedeki zorunlu başörtü kurallarına tepki gösterdiği görüldü.

Mazenderan eyaletinin merkezi Sari'de göstericilerin devlet kurumunun duvarından devrim lideri Ruhullah Humeyni ve İran lideri Ali Hamaney'in posterlerini indirdiği görüntüler de sosyal medyaya yansıdı.

Bu arada İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani, ABD, Avrupa Birliği ve bazı ülkelerden gelen açıklamaları "İran'ın iç işlerine müdahale" olarak değerlendirerek, bu tutumu "kınadıklarını" bildirdi. Kenani bu ülkeleri "fırsatçılıkla" suçladı.

Kürdistan eyaletinde de 3 kişinin öldüğü açıklanmıştı

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Kürdistan Eyaleti Valisi İsmail Zareikuşa, dün, eyaletteki gösterilerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmiş ancak bu kişilerin güvenlik güçleri tarafından değil, "provokatörler" tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.

İranlı yetkililerin açıklamasına göre, Mahsa Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde başlayan gösterilerde şu ana kadar 5 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın batısında düzenlenen gösterilerde 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı - Son Dakika

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