Tahran'da protestolar ve güvenlik güçlerinin önlemleri sürüyor

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler devam ediyor.

Başkent Tahran'ın Sadıkiye Meydanı civarındaki protestolara sürücüler korna çalarak destek verdi. Bu sırada "gönüllü milis güçler" olarak bilinen Besic üyeleri, söz konusu otomobillerin kaportalarına vurarak müdahalede bulundu.

Sadıkiye Meydanı'nın bir kısmını kapatan güvenlik güçlerinin de korna çalan araçların kaydını tuttuğu görüldü. Güvenlik güçleri bölgede Settar Han'a giden yolu da barikatla kapattı.

Tahran'da daha önce Veliasr, Keşaverz, ve Hicap caddeleri ile Veliasr ve İnkılap Meydanı civarında yoğunlaşan eylemler son birkaç gündür şehir merkezinden kenar mahallelere doğru kayarken gösterici sayısının giderek azaldığı görülüyor.

Başkentin Sadıkiye ve Settar Han bölgelerinin yanı sıra İtalya, Talegani ve Kudüs Caddeleri ile Filistin Meydanı civarında da gösteriler devam etti.

Tahran'ın birçok bölgesinde gösterilere karşılık kolluk kuvvetlerinin aldığı güvenlik önlemleri de sürüyor.

Bu arada üniversite öğrencileri Tahran'da gösteriler nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesini protesto ederken bazı öğretim üyeleri, öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederek derslere ara verdiğini açıkladı.

Sosyal medyaya yansıyan haberlere göre İran'da Tahran'ın yanı sıra Buşehr, Şiraz ve Yezd gibi şehirlerde de gösteriler devam etti.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Olaylar devam ederken güvenlik güçleri, yargının talimatıyla protestolara katılan ve "kamu güvenliğini tehlikeye atan" göstericilere yönelik tutuklama dalgası başlattı. Bu kapsamda ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Gilan'da 739, Mazenderan'da 450, İlam'da 180 kişi gözaltına alındı.

Tahran Üniversitesi Öğrenci Birliği en az 30 öğrencinin, Tahran Gazeteciler Sendikası ise 10 gazetecinin gözaltına alındığını duyurdu. Toplam gözaltı sayısının 2 binin üstünde olduğu tahmin ediliyor.