İran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar sürüyor - Son Dakika
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İran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar sürüyor

30.09.2022 10:18
İran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar sürüyor

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler 14. gününe girerken birçok kentte protestolar sabaha kadar sürdü.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler 14. gününe girerken birçok kentte protestolar sabaha kadar sürdü.

Ülkede gösteriler, genellikle akşam saatlerinde başlıyor.

Başkent Tahran'da sokak gösterileri azalırken eylemler daha çok pencerelerden yönetim karşıtı sloganlar atılması suretiyle devam etti.

Başkentin Velisar Caddesi'nde slogan atarak pankart açan bir grubun kısa süreli yürüyüşü güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.

Tahran Pars bölgesinde de slogan atıp yolu kapatmaya çalışan göstericilere polis müdahalede bulundu. Polis ile göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Protestolar Tahran'ın yanı sıra Reşt, Meşhed, Kum ve Senendec gibi şehirlerde de devam etti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Meşhed'de protestocular ile özel kuvvetler arasında gerginlik yaşandığı, Senendec'de gösteriler esnasında silah seslerinin duyulduğu, Reşt'te de göstericilerin sloganlar atarak yürüdüğü görüldü.

Kolluk kuvvetleri yoğun güvenlik önlemleri almayı sürdürürken diğer yandan da ülkede olaylara karışan veya protestolara destek verenlerin gözaltına alınması ve tutuklanması süreci de devam ediyor.

Resmi makamlar ülkedeki tam gözaltı sayısını açıklamazken toplam gözaltı sayısının 2 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Mahsa Emini, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar sürüyor - Son Dakika
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