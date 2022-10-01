İranlı Mahsa Emini'nin ölümü Londra'da protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İranlı Mahsa Emini'nin ölümü Londra'da protesto edildi

01.10.2022 17:20

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi başkent Londra'da protesto edildi.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi başkent Londra'da protesto edildi.

Başkentin ünlü Trafalgar Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Emini'ye destek pankartları taşıyarak, "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganları attı.

Çoğunlukla İngiltere'de yaşayan İranlılardan oluşan göstericiler, Emini'nin fotoğrafının yanı sıra İran'ın devrimden önceki resmi bayrağını taşıdı.

İran yönetimine karşı da sloganlar atan protestocular, İngiltere Başbakanı Liz Truss'a çağrıda bulunarak, İran yönetimiyle ilişkileri kesmesini istedi.

Gösteride konuşan İranlı bir protestocu, kadın lider olarak Başbakan Truss'ın, Mahsa Emini'yle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamasını eleştirdi ve "Utan Liz", "Mollaları desteklemeye son verin" sloganları atarak tepki gösterdi.

İran'daki gösteriler

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

YORUMLAR
500
İran'ın birçok üniversitesinde gözaltına alınan öğrencilere destek için eylem yapıldı İran'ın birçok üniversitesinde gözaltına alınan öğrencilere destek için eylem yapıldı İtalya'da İranlı Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi İtalya'da İranlı Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi
Kaynak: AA

Mahsa Emini, Londra, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlı Mahsa Emini'nin ölümü Londra'da protesto edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:29 Bağdat Caddesi'nde parti otobüsüyle gezen Muharrem İnce'ye polis engeli! İnce, "Evrak vermiyorum, istediğim zaman geçerim" diyerek isyan etti
17:15 Beşiktaş'ta sözleşme krizi sona erdi! Ersin Destanoğlu ile 4 yıllık yeni mukavele imzalandı
17:04 Antalya'da termometreler, ekim ayının ilk gününde 45 dereceyi gördü
16:41 Londra derbisinde zafer Arsenal'in! Tottenham'ı 3 golle deviren Topçular, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
16:39 Seyircilere el salladı, dans etti! Tesla'nın ürettiği insansı robot Optimus, dünyaya tanıtıldı
16:17 Yeni stadına "Ayasofya" adını veren Yunanistan takımı AEK Atina, açılışta 19 Mayıs'ı "Pontus soykırımı" olarak tanıyan şarkıcıya kemençe çaldırdı
16:14 Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar: Kızım uyuşturucu bağımlısı biriyle görüşüyordu, ona 5 dakika süre veriyordum
16:11 Yapımcıyla anlaşmayan Bülent Ersoy, iptal olan konserini Osmanlıca kelimeler kullanarak açıkladı
15:50 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa bütçe toplantısına katılırsın
15:45 Kendilerini kargo çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, 80 yaşındaki kadına 3 milyon liralık senet imzalattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 18:06:47. #1.12#
SON DAKİKA: İranlı Mahsa Emini'nin ölümü Londra'da protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement