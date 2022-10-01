İran'ın başkenti Tahran 'da 13 Eylül 'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürüyen göstericiler, "Hepimiz Mahsa Emini'yiz", "Benim bedenim, benim kararım", "Kadın, hayat, özgürlük" gibi sloganlar attı.

Kaynak: AA

Mahsa Emini, Yunanistan, Brüksel, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İranlı Mahsa Emini'nin ölümü Brüksel'de protesto edildi - Son Dakika

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