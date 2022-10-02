İsviçre'de polis, İran'ı protesto eden kalabalığa müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi

İsviçre'de polis, İran'ı protesto eden kalabalığa müdahale etti

02.10.2022 15:06
İsviçre'de polis, İran'ı protesto eden kalabalığa müdahale etti

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolara destek amaçlı İsviçre'de düzenlenen gösteriye polis müdahale etti.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolara destek amaçlı İsviçre'de düzenlenen gösteriye polis müdahale etti.

İsviçre haber ajansı Keystone-SDA'nın yayımladığı habere göre, başkent Bern'deki İran Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık Emini'nin ölümü ve İran'daki zorunlu başörtüsü uygulamasını protesto etti.

Protesto sırasında 2 kişinin parmaklıklardan tırmanarak Büyükelçilik avlusunda bulunan İran bayrağını indirdiği görüldü.

Bu olayın ardından İsviçre polisi, Büyükelçiliğe giren kişileri gözaltına alırken, kalabalığa da plastik mermiyle müdahale etti.

Keystone-SDA'ya açıklama yapan polis yetkilileri, müdahale sırasında hiçbir protestocunun yaralanmadığını aktardı.

Yetkililer, Büyükelçilik alanına giren 2 protestocu dışında kimsenin gözaltına alınmadığını kaydetti.

YORUMLAR
500
Yemenli Gazeteciler Sendikası: Husiler basın mensuplarına yönelik 1450'den fazla ihlal gerçekleştirdi Yemenli Gazeteciler Sendikası: Husiler basın mensuplarına yönelik 1450'den fazla ihlal gerçekleştirdi Yemen'de Husilerce döşenen yaklaşık 4 bin mayın imha edildi Yemen'de Husilerce döşenen yaklaşık 4 bin mayın imha edildi Son dakika haber | Ordu'da yaşayan İranlılardan, Mahsa Amini'nin ölümüne tepki Son dakika haber | Ordu'da yaşayan İranlılardan, Mahsa Amini'nin ölümüne tepki
Kaynak: AA

İsviçre, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'de polis, İran'ı protesto eden kalabalığa müdahale etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:07 Karısı ve kuryenin içinde bulunduğu durum kocayı şaşkına çevirdi!
16:58 Giresunspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
16:53 Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
16:52 Ordu'da babasının tüfeğiyle oynayan çocuk, kazara kız kardeşini vurarak öldürdü!
16:43 Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İmamoğlu'na gönderme: Bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor
16:38 Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un, 3 maçta ürettiği skor katkısı "Yok artık" dedirtti
16:33 Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı
16:20 Altın Portakal Film Festivali görkemli galayla başladı! 3 büyük ödül sahiplerine gitti
16:14 Beşiktaşlı futbolcular kendinden emin! Fenerbahçe derbisi için galibiyet pirimi de belli oldu
15:52 Türkiye'de ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan futbolculara: Rakibin önemi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 17:40:00. #1.12#
SON DAKİKA: İsviçre'de polis, İran'ı protesto eden kalabalığa müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement