İranlı Mahsa Emini'nin ölümü Kadıköy'de protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İranlı Mahsa Emini'nin ölümü Kadıköy'de protesto edildi

02.10.2022 17:46

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi Kadıköy'de protesto edildi.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi Kadıköy'de protesto edildi.

Kadıköy'deki Eminönü- Karaköy iskelesi önünde toplanan bir grup, "İran'da Türkiye'de ve her yerde kadınlara özgürlük" yazılı pankart açtı ve çeşitli dövizler taşıdı.

İstanbul'da yaşayan İranlıların da katıldığı gösteride, kadınlara yönelik özgürlük talepleri dile getirilerek, İran rejiminin mevcut uygulamaları eleştirildi.

Grup, bir saat süren eylemin ardından olaysız dağıldı.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmiş, Mahsa'nın ölümü ülkede ve dünyada infiale yol açmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | ORDU'DA YAŞAYAN İRANLILARDAN, MAHSA AMİNİ'NİN ÖLÜMÜNE TEPKİ Son dakika haberi | ORDU'DA YAŞAYAN İRANLILARDAN, MAHSA AMİNİ'NİN ÖLÜMÜNE TEPKİ İran Meclisindeki vekiller ülkedeki protestolara tepki gösterdi İran Meclisindeki vekiller ülkedeki protestolara tepki gösterdi Samsun'da izinsiz gösteri yürüyüşü yapan 13 kişi muhafaza altına alındı Samsun'da izinsiz gösteri yürüyüşü yapan 13 kişi muhafaza altına alındı
Kaynak: AA

Mahsa Emini, Kadıköy, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlı Mahsa Emini'nin ölümü Kadıköy'de protesto edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:11 Bosna Hersek'te oy sayımı sürerken seçim yasasında değişiklik yapıldı
23:14 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin değerlendirmesini yaptı: İki taraf için de iyi sonuç değil
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle panikleyen Yunanistan'dan halka çağrı: Tüm güçlerimizi alarma geçirdik, korkmayın
22:36 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 27 yılın ardından bir ilk yaşanmasına neden oldu!
22:19 Isparta'da feci olay! Kavga ettiği eşini çocuklarının önünde öldürdü
22:14 Oyuncu Merve Boluğur'un düğün kareleri beğeni topladı! Verdikleri bir poz sosyal medyaya damga vurdu
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı!
21:29 Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tek hareketiyle Beşiktaş tribünlerini çıldırttı
21:28 Manken Didem Soydan imaj değiştirdi! Görenler dönüp tekrar baktı
21:03 Mansur Yavaş, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izledi! Taraftar yoğun ilgi gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 23:51:49. #1.12#
SON DAKİKA: İranlı Mahsa Emini'nin ölümü Kadıköy'de protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement