İran'da gözaltına alınan genç kadının ölmesi üzerine başlayan gösteriler sürüyor - Son Dakika
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İran'da gözaltına alınan genç kadının ölmesi üzerine başlayan gösteriler sürüyor

19.09.2022 12:54
İran'da gözaltına alınan genç kadının ölmesi üzerine başlayan gösteriler sürüyor

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, dün ülkenin batısındaki Senendec kentinde düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.

Göstericilerin, sokaktaki araçların camlarını kırdığı ve çöp kutularını ateşe verdiği ifade edilen haberde, güvenlik güçlerinin bazı göstericileri gözaltına aldığı kaydedildi.

Öte yandan sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, gösteriler bugün başkent Tahran başta olmak üzere Kürdistan eyaletinde de devam etti.

Ülkenin batısında yer alan Kürdistan eyaletindeki bazı bölgelerde esnaf Emini'nin ölümünü protesto etmek için kepenk kapatırken, bazı noktalarda da gösteriler düzenlendi.

Genç kadının ölümünü protesto eden Tahran'daki Emir Kebir Üniversitesi öğrencileri de gösterilerde yetkililer aleyhinde sloganlar attı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde slogan atan öğrencilere ülke yönetimini destekleyen Besic üyesi öğrencilerin müdahale ettiği ve iki grup arasında arbede yaşandığı görüldü.

Genç kadının darbedildiği iddiası

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde de Emini'nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor.

Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki savunmasını reddederek, Emini'nin polis merkezine getirilmeden önce darbedildiğini iddia ediyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, hadisenin soruşturulması için talimat vermişti

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, hadisenin tüm boyutlarıyla soruşturulması için İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'ye talimat vermişti.

Hadisenin incelenmesi için Tahran Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir araştırma ve inceleme komitesi oluşturulurken, Tahran Adli Tıp Müdürlüğü, genç kadının ölüm nedeninin 3 hafta içerisinde kamuoyuna açıklanacağını duyurmuştu.

YORUMLAR
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Mahsa Emini'nin ölümü İran'ı birbirine kattı! 'Ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyelerini protesto eden göstericiler gözaltına alındı Mahsa Emini'nin ölümü İran'ı birbirine kattı! 'Ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyelerini protesto eden göstericiler gözaltına alındı Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü ve 'ahlak polisi' protesto edildi Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü ve 'ahlak polisi' protesto edildi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da gözaltına alınan genç kadının ölmesi üzerine başlayan gösteriler sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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