İran'da 23 milletvekili korona virüsüne yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'da 23 milletvekili korona virüsüne yakalandı - Son Dakika

İran'da 23 milletvekili korona virüsüne yakalandı

6 saat önce

İran'da 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İran'da 23 milletvekili korona virüsüne yakalandı, System.String[]

İran'da 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.


İran Meclis Başkan Vekili Abdulrıza Mısri, "Şu ana kadar 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testi pozitif çıkmıştır. Çünkü halk ile iç içeydiler. Öte yandan ülkenin farklı bölgelerinden farklı virüslerle de temas etmiş olmaları ve böylece yeni bir virüs türünün ortaya çıkması mümkündür. Dolayısıyla milletvekillerine zarar görmemeleri için halk ile irtibatlarını kesmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.


Abdulrıza Mısri milletvekillerinin halk ile olan görüşmelerinin ve toplantılarının geçici olarak iptal edildiğini söyleyerek, "Tüm milletvekillerimizden Nevruz günleri boyunca halk ile irtibata geçmemelerini rica ediyoruz" açıklamasında bulundu. - TAHRAN

Milletvekili, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun partisi seçimi kazandı
Koronavirüs taşıdığı düşünülen 10 yaşındaki çocuğun yere yığıldığı anlar, izleyenleri korkuttu Son Dakika: İran'da 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi Hamaney'den tüm dünyayı korkutan koronavirüs açıklaması: Bazı ülkelerde daha yaygın ama gizliyorlar

Son Dakika Haberleri
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 20:00:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da 23 milletvekili korona virüsüne yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]