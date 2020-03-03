Son Dakika › Güncel › İran'da 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi. - Son Dakika
İran'da 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.
6 saat önce
İran'da 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:23 Kaynak: İHA
İran'da 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi. - TAHRAN
Son Dakika 10 ülkedeki koronavirüs vakalarının İran bağlantılı olduğu ortaya çıktı Koronavirüs taşıdığı düşünülen 10 yaşındaki çocuğun yere yığıldığı anlar, izleyenleri korkuttu Son Dakika: İran'da 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi Hamaney'den tüm dünyayı korkutan koronavirüs açıklaması: Bazı ülkelerde daha yaygın ama gizliyorlar