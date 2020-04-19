İran'da 24 saatte koronavirüsten 87 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 118'e yükseldi. Alışveriş merkezlerinin yarından itibaren yeniden faaliyetine izin verildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 343 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 82 bin 211'e yükseldiğini söyledi. 23 Mart'tan bu yana en az vaka sayısı bugün tespit edildi.

Ülkede koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin toplam sayısı bugün itibariyle 57 bin 23'e ulaştı.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ YARINDAN İTİBAREN FAALİYETE BAŞLAYABİLECEK

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yarından itibaren ülkede 'orta riskli' olarak tanımlanabilecek işletmelerin yeniden faaliyete başlayabileceğini bildirdi.

Bu kapsamda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı tutulan alışveriş merkezleri ve üstü kapalı çarşıların yeniden açılmasına izin verildi.