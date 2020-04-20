İran'da 24 saatte koronavirüsten 91 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 91 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 209'a yükseldi.

İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 91 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 209'a yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 294 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 83 bin 505'e yükseldiğini söyledi. Ülkede koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin toplam sayısı bugün itibariyle 59 bin 273'e ulaştı. Koronavirüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde geçen ay alınan iller arası seyahat yasağı bugün kaldırıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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