Son Dakika Haberleri: İran'da 26 Milletvekili Özelleştirme Başkanının Görevden Alınmasını İstedi

İran'da 26 Milletvekili Özelleştirme Başkanının Görevden Alınmasını İstedi

1 saat önce

İran'da 26 milletvekili Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend'e açık bir mektup yazarak Özelleştirme Kurumunun başarısız yönetimine dikkat çekip yolsuzlukların önüne geçilmesi için başkanın görevden alınması ve yargıya teslim edilmesini istedi.

İran'da 26 Milletvekili Özelleştirme Başkanının Görevden Alınmasını İstedi, System.String[]
İran'da 26 milletvekili Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend'e açık bir mektup yazarak Özelleştirme Kurumunun başarısız yönetimine dikkat çekip yolsuzlukların önüne geçilmesi için başkanın görevden alınması ve yargıya teslim edilmesini istedi.

Basında paylaşılan mektupta milletvekilleri Özelleştirme Kurumunun Başkanı Mir Ali Eşref Puri Huseyni'nin özellikle "Heft Tepe Şeker Fabrikası, Tebriz Makine Sanayi Fabrikası, Mugan Agrosana ve Hayvancılık Kompleksi" gibi şirketlerin kamulaştırmasında piyasa değerinin çok altında şaibeli bir şekilde satıldığına ve ciddi yolsuzluk iddialarına dikkat çekti.

Milletvekilleri, Tebriz Makine Sanayi Fabrikasının piyasa değerinin 810 trilyon İran riyalı olmasına rağmen on katından daha düşük bir fiyat olan 700 milyar İran riyalına satıldığını örnek göstererek devasa bir yolsuzluğun olduğuna dikkat çekti.

Milletvekilleri bakana yazdığı mektuplarında Özelleştirme Kurumu Başkanının acilen görevden alınarak yargıya teslim edilmesinin yanı sıra yurt dışına çıkış yasağının getirilmesini talep etti.

Farklı şehirler ve siyasi grupları temsil eden Milletvekilleri Ekonomi ve Maliye Bakanının ismi geçen kurumun başkanının meclisten güvenoyu aldığı günlerde görevden alacağına söz verdiğini hatırlatarak daha büyük yolsuzlukları önlemek için acilen harekete geçmesini istedi. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:45 Kaynak: İHA

Ekonomi, Milletvekili, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hasta Bezinde de Haksız Fiyat Artışı Tespit Edildi Milletvekili Erkan Baş'a Gönderilen Karl Marx Tablosu Meclis'te Panik Yarattı

Son Dakika! Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 19:40:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da 26 Milletvekili Özelleştirme Başkanının Görevden Alınmasını İstedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]