İran'da 27 kişi koronavirüsten korunmak için içtikleri sahte alkolden öldü - Son Dakika
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İran'da 27 kişi koronavirüsten korunmak için içtikleri sahte alkolden öldü

6 saat önce

İran'da koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için sahte etil alkol tüketen 27 kişi hayatını kaybetti.

İran'da 27 kişi koronavirüsten korunmak için içtikleri sahte alkolden öldü, System.String[]

İran'da koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için sahte etil alkol tüketen 27 kişi hayatını kaybetti.

İran merkezli İSNA haber ajansı, Huzistan iline bağlı Ahvaz kentinde, sahte etil alkol tüketerek zehirlenen 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 218 kişinin hastanede tedavi altına alındığını bildirdi. Bu kişilerden bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Tahran'ın batısında bulunan Kerec kentinde de 7 kişinin sahte alkol nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Sahte alkolden her iki şehirde de bazı kişilerin görme yetisini kaybettiği aktarıldı.

ESKİ MİLLETVEKİLİ VE KOMUTAN ÖLDÜ

İran'da eski milletvekili ve Birlik Partisi Genel Sekreteri Muhammed Rıza Rahçemeni koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dört dönem milletvekilliği yapan Rahçemeni, daha önce İran Refah Örgütü Başkanlığını da yapmıştı.

Bugün ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun eski komutanlarından Ferzad Tenzori koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Tenzori, daha önce Devrim Muhafızları'nda siyasi işlerden sorumluydu.

İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Neccar'da da koronavirüs tespit edildi. Durumunun iyi olduğu açıklanan Neccar'ın, hastaneden taburcu edilerek evinde karantina altına alındığı bildirildi.


Milletvekili, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:46 Kaynak: DHA
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