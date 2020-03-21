İran'da 28 milyon kişi sağlık taramasından geçti - Son Dakika
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İran'da 28 milyon kişi sağlık taramasından geçti

6 saat önce

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şu ana kadar 28 milyon kişinin sağlık taramasından geçtiğini ve kurallara riayet edilmesi halinde salgının haziranda ortadan kalkabileceğini söyledi.

İran'da 28 milyon kişi sağlık taramasından geçti, System.String[]

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şu ana kadar 28 milyon kişinin sağlık taramasından geçtiğini ve kurallara riayet edilmesi halinde salgının haziranda ortadan kalkabileceğini söyledi.

İran'ın yarı resmi haber Ajansı Fars'a konuşan Reisi, Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği kapsamında şu ana kadar 28 milyon kişinin sağlık taramasından geçtiğini ve 80 binden fazla test yapıldığını belirtti.

Ülke genelinde 1200 sağlık merkezinin faaliyet gösterdiğini ve şüpheli vakaların test edildiği laboratuvar sayısının 55'e çıkarıldığını aktaran Reisi, "Hastanelerde yaklaşık 40 bin yatak bu salgınla mücadele için tahsis edildi. Bunlardan yüzde 50'si koronavirüs hastalarıyla dolu." dedi.

Halka sağlık yetkililerinin tavsiyelerine uyma çağrısını tekrarlayan Reisi, "Sağlık kurallarına uymamız halinde haziran ayının ortalarına kadar bu hastalıktan kurtulmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

"İngiltere yaptırımları gerekçe göstererek maskeleri teslim etmedi"

ABD yaptırımlarının yeni tip koronavirüsle mücadeleyi zorlaştırdığını ifade eden Reisi, "Salgından önce İngiltere'den birkaç milyon maske aldık ancak yaptırımları gerekçe göstererek maskeleri bize teslim etmediler." dedi.

Reisi, ülkede 19 Şubat'ta Kum kentinde ortaya çıkan vakaların geç açıklandığına dair iddiaların da doğru olmadığını ve ilk vakanın tespitinden 2 saat sonra kamuoyunun bilgilendirildiğini savundu.

İran, 5 Mart'ta "Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği" adı verilen plan kapsamında virüsün en çok görüldüğü eyaletler başta olmak üzere ülke genelinde 300 bin kişilik ekiple sağlık taramasına başlandığını duyurmuştu.

Ülkede şu ana kadar koronavirüse yakalananların sayısı 20 bini aşarken can kaybı 1556'ya yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulan 7 bin 635 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

İngiltere, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:24 Kaynak: AA

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