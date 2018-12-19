Son Dakika Haberleri: İran'da 287 Milyon Litre Akaryakıt Kaçıran 12 Kişiye Gözaltı

İran'da 287 Milyon Litre Akaryakıt Kaçıran 12 Kişiye Gözaltı

2 saat önce

İran'da kurdukları hayali şirket üzerinden ülke dışına 287 milyon litre akaryakıt kaçırdıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

İran'da 287 Milyon Litre Akaryakıt Kaçıran 12 Kişiye Gözaltı, System.String[]
İran'da kurdukları hayali şirket üzerinden ülke dışına 287 milyon litre akaryakıt kaçırdıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Hürmüzgan eyaletinin Emniyet Müdürü Azizullah Meleki, basına yaptığı açıklamada, 287 milyon litrelik akaryakıt kaçakçılığı yapan şebeke üyelerinin gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet güçlerinin 2018 başlarında aldığı istihbarat üzerine aylarca gizli çalışmalar yürüttüğünü aktaran Meleki, soruşturma kapsamında mayısta 7 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Meleki, bu kişilerden elde edilen bilgiler sayesinde hayali bir şirket üzerinden devletin halka sübvanse ettiği akaryakıtların satın alınarak ülke dışına kaçırıldığının tespit edildiğini söyledi.

Kağıt üzerinde kurulan şirket üzerinden Hürmüzgan ve çevre eyaletlerde halka yardım amaçlı dağıtılan akaryakıtların satın alınarak depolandığını aktaran Meleki, "287 milyon litre akaryakıt bir süre kiralık bir depoda saklandıktan sonra farklı ürün adı altında gemiyle ülke dışına kaçırılmış. Dolandırıcılık ve rüşvet yoluyla 287 milyon litre akaryakıtı ülke dışına kaçırarak İran ekonomisine yıkıcı bir darbe vurdular." dedi.

Meleki, şirket yöneticilerinin de aralarında olduğu 12 kişinin iki gün önce başkent Tahran'da gözaltına alınarak, yargıya teslim edildiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:30 Kaynak: AA

İran, Güncel
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