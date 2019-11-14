Son Dakika Haberleri: İran'da 3 bin 500'den fazla mahkuma af veya ceza indirimi
Son Dakika Güncel İran'da 3 bin 500'den fazla mahkuma af veya ceza indirimi - Son Dakika

İran'da 3 bin 500'den fazla mahkuma af veya ceza indirimi

6 saat önce

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 3 bin 500'den fazla mahkumun affını veya cezalarının hafifletilmesini içeren teklifi onayladı.

İran'da 3 bin 500'den fazla mahkuma af veya ceza indirimi, System.String[]

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 3 bin 500'den fazla mahkumun affını veya cezalarının hafifletilmesini içeren teklifi onayladı.

Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin sivil ve askeri mahkemelerde hüküm giyen 3 bin 552 mahkumun cezasının hafifletilmesi ve affedilmesi yönündeki önerisinin kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada affın, Hazreti Muhammed ve Şii inancına göre 6. imam Cafer-i Sadık'ın doğum yıl dönümleri vesilesiyle gerçekleştiği ifade edildi.

İran Yargı Erki Başkanı Reisi, Hamaney'e yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip 3 bin 552 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.

Ayetullah Hamaney, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:02 Kaynak: AA
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