Son Dakika Haberleri: İran'da 3 Bin Yıllık Gümüş Kadeh Bulundu

İran'da 3 Bin Yıllık Gümüş Kadeh Bulundu

1 saat önce

İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil eyaletinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda 3 bin yıllık gümüş bir kadeh bulundu.

İran'da 3 Bin Yıllık Gümüş Kadeh Bulundu, System.String[]
İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil eyaletinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda 3 bin yıllık gümüş bir kadeh bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Erdebil Kültürel Miras El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkanı Nadir Fellahi, Erdebil eyaletine bağlı Halhal ilçesinde sürdürülen arkeolojik kazılarda antik döneme ait gümüş bir kadeh bulunduğunu söyledi.

Tarihi eserin bölgede M.Ö. 850-616 yıllarında hüküm süren Manna Krallığı dönemine ait olduğunu belirten Fellahi, "Arkeolojik kazılar ve uzmanların incelemeleri, Ahamenişler'den 300 yıl önce de bu bölgede yaşam olduğunu gösteriyor. Bu kadeh, Batı Azerbaycan'ın Hasanlu bölgesinde keşfedilen gümüş kadehlerle mukayese edilebilir." dedi.

Fellahi, söz konusu gümüş kadehin Halhal Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:03 Kaynak: AA

İran, Güncel
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