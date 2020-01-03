İran'da 3 günlük yas ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da 3 günlük yas ilan edildi - Son Dakika

İran'da 3 günlük yas ilan edildi

6 saat önce

İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Ayetullah Hamaney, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti.

İran'da 3 günlük yas ilan edildi, System.String[]

İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Ayetullah Hamaney, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani Bağdat'ta ABD tarafından öldürüldü. Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Ayetullah Hamaney, ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

TUĞGENERAL KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Genel Komutanı Tuğgeneral Kasım Süleymani, İran Devrim Muhafızlarının lideri olarak Suriye ve Irak'taki savaşlarda kilit rolüyle tanındı. Orta Doğu'daki mücadelede İran'ın kontrolünün yayılmasında etkili oldu. Son 20 yılda kendisine karşı birkaç suikast girişimi düzenlendi.

Süleymani önderliğinde İran sınırlarının ötesinde operasyonlar yürütmekle görevlendirilen İran Devrim Muhafızları Ordusu, 2011'den bu yana Suriye'de süren iç savaşın şiddetini azaltmak amacıyla Beşar Esad'a destek verdi ve ayrıca silahlı grupların Irak'ta DEAŞ ile mücadelesine katkıda bulundu.

1998 yılında Devrim Muhafızları Ordusu'nun başına geçen Süleymani, İran'ın Lübnan'da Hizbullah, Suriye'de Esad ve Şii milis grupları ve Irak'taki bağlarını güçlendirmede rol oynadı. Süleymani liderliğindeki İran Devrim Muhafızları, istihbarat, finansal ve politik alanlarda İran sınırlarının ötesinde önemli bir etki sağladı. Süleymani, İran-Irak Savaşı sırasında da Irak sınırında yürüttüğü görevlerde ülkesinde ulusal bir kahraman olarak tanındı.

(İHA)

Ayetullah Hamaney, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
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