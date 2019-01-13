Son Dakika Haberleri: İran'da 3 Kişi İdam Edildi

İran'da 3 Kişi İdam Edildi

1 saat önce

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinde kuyumcu soygununa karışan 3 kişi idam edildi.

İran'da 3 Kişi İdam Edildi, System.String[]
İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinde kuyumcu soygununa karışan 3 kişi idam edildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Kohgiluye ve Buyer Ahmed Başsavcısı Gulamrıza Mezari, "Yasuc kentinde bir kuyumcuyu öldürdükleri gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan 3 kişinin cezası infaz edildi." dedi.

Mezari, söz konusu kişilerin Kohgiluye ve Buyer Ahmed ve Fars eyaletinde hırsızlık yapan bir şebekenin elemanları olduğunu kaydetti.

Ocak ayında, Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Yasuc kentindeki Heftad Tir Meydanı'nda bir kuyumcu dükkanı soyulmuş, kuyumcunun cesedi olaydan bir gün sonra Yasuc ormanlık alanında bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:00 Kaynak: AA

İran, Güncel
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