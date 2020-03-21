İran'da 3'ü asker 4 kişi gaz zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

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İran'da 3'ü asker 4 kişi gaz zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti
6 saat önce
İran'ın batısındaki Loristan eyaletinde 3'ü asker 4 kişinin, doğal gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
İran'ın batısındaki Loristan eyaletinde 3'ü asker 4 kişinin, doğal gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Kirmanşah'a bağlı Hersin Kaymakamı Emir Şahabadi, Fars Haber Ajansına yaptığı açıklamada, 3'ü asker 4 kişinin, Loristan'a bağlı Dilfan ilçesinin Nurabad bölgesindeki bir köyde doğal gaz sobasının borusundan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini söyledi.
Şahabadi, söz konusu kişilerin gezi amacıyla söz konusu bölgeye gittiğini aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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