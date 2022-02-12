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İran'da 33 litre benzin için 30 TL ödedi, ibreyi görenler inanmakta güçlük çekti - Son Dakika

İran'da 33 litre benzin için 30 TL ödedi, ibreyi görenler inanmakta güçlük çekti

12.02.2022 16:16
İran'da 33 litre benzin için 30 TL ödedi, ibreyi görenler inanmakta güçlük çekti

İran'da bir şahıs, Türk lirasında 30 TL'ye karşılık gelen 100 bin tümenle 33 litre benzin aldığı anları sosyal medyadan paylaştı. Aynı litredeki benzini Türkiye'de almak için ise 524 TL ödemek gerekiyor.

Türkiye'de benzin ve motorine gelen zamların ardından vatandaşlar da araçlarının depolarını doldurma konusunda sorunlar yaşamaya başladı. TikTok'ta bir İran vatandaşı, 100 bin tümene karşılık gelen 30 TL ile ne kadar benzin alınabileceğini gösteren bir video hazırladı.

33 LİTRE BENZİN ALDI

Sosyal medya kullanıcısı 30 TL karşılığında 33 litre benzin aldı. Benzinin litresi 15.19 TL olan Türkiye'de ise aynı depo 501 TL'ye doluyor. İran'da benzinin litresinin 1 liranın üzerine bile çıkmadığı görüldü.

SON ZAM 4 GÜN ÖNCE GELDİ

40 kuruşluk LPG otogaz zammı ve80 kuruşluk motorin zammından sonra bir büyük zam da benzine gelmişti. Artışın ardından Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira oldu. İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya yükselen benzinin litresi, İzmir'de ise 14,58 liradan 15,29 liraya çıktı.

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İstanbul, Türkiye, Benzin, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da 33 litre benzin için 30 TL ödedi, ibreyi görenler inanmakta güçlük çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da 33 litre benzin için 30 TL ödedi, ibreyi görenler inanmakta güçlük çekti - Son Dakika
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