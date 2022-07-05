İran'da 37 kişide kolera tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da 37 kişide kolera tespit edildi

05.07.2022 10:05
İran'da 37 kişide kolera tespit edildi

İran'da 37 kişinin kolera hastalığına yakalandığı bildirildi.

İran'da 37 kişinin kolera hastalığına yakalandığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sağlık Bakanlığı Gıda ve Su Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Dairesi Başkanı Meryem Mesudifer, komşu ülkelerde görülen koleranın yolcu trafiğiyle İran'da yayılmasını engellemek için hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

Mesudifer, şu ana kadar İran genelinde 37 kişide kolera tespit edildiğini ve can kaybı olmadığını söyledi.

Koleradan şüphelenilen hastaların bakım ve tedavisine yönelik ulusal yönergelerin Sağlık Bilimleri Üniversitelerine iletildiğini aktaran Mesudifer, "Bu hastalık, temiz içme suyuna yetersiz erişim ve uygun olmayan kanalizasyon toplama sisteminden kaynaklanır ve oldukça bulaşıcıdır. Enfekte kişilerin çoğu ya hiç belirti göstermez ya da hafif semptomlara sahip olsa da bazı durumlarda hastaların ölümüne yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Son dönemde Irak'ın kuzeyindeki Erbil, Süleymaniye ve Kerkük kentlerinde kolera vakalarına rastlanmış, 21 Haziran'da Kerkük'te bir kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

YORUMLAR
500
Korkutan rakam! Haftalık koronavirüs vaka sayısı 57 bine yükseldi Korkutan rakam! Haftalık koronavirüs vaka sayısı 57 bine yükseldi Muş'ta 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine yoğun ilgi Muş'ta 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine yoğun ilgi Son dakika haberleri... İzmir Büyükşehir'den Menderes'e 17 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı Son dakika haberleri... İzmir Büyükşehir'den Menderes'e 17 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı
Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Kerkük, İran, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da 37 kişide kolera tespit edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
11:19 Bayburt'ta 'Pala Dayı'nın cesareti konuşuluyor! Ayıyı değneğiyle kovaladı
11:07 İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var
10:53 Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük zengin sevgilisiyle kameralara yakalandı
10:50 Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 983 lira seviyesinden işlem görüyor
10:47 Belde statüsünü kazanan Dodurga'da seçimlere bu olay damga vurdu: Sıfır oy alan DSP'nin adayı Namık Kaya başka adaya oy vermiş
10:36 Dolar, 16,89 TL seviyesinden işlem görüyor! Döviz kurlarında son durum...
10:31 Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 11:30:53. #1.12#
SON DAKİKA: İran'da 37 kişide kolera tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement