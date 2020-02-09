İran'da 38. Uluslararası Fecr Film Festivali - Son Dakika
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İran'da 38. Uluslararası Fecr Film Festivali

6 saat önce

Tahran'daki Perdis Millet Sineması Festivale gelenler Film gösterimleri Detaylar 30 Ocak'ta Tahran'da düzenlenen törenle kapılarını sinemaseverlere açan 38. Fecr Film Festivali başkent Tahran'daki Perdis Millet Sinemasın'da devam ediyor.

Tahran'daki Perdis Millet Sineması

Festivale gelenler

Film gösterimleri

Detaylar 30 Ocak'ta Tahran'da düzenlenen törenle kapılarını sinemaseverlere açan 38. Fecr Film Festivali başkent Tahran'daki Perdis Millet Sinemasın'da devam ediyor. Festival kapsamında ulusal yarışma dalında verilen büyük ödül "Kristal Simurg" için 35 eserden 20'si yarışacak.

Yapımcı, yönetmen, senarist ve sanatseverleri bir araya getiren festival 11 Şubat tarihine kadar başkent Tahran'daki çeşitli sinema salonlarında devam edecek.

İran'da 38. Uluslararası Fecr Film Festivali

Film Festivali, Tahran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:55 Kaynak: AA
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