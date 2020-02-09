İran'da 38. Uluslararası Fecr Film Festivali - Son Dakika

İran'da 38. Uluslararası Fecr Film Festivali
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Tahran'daki Perdis Millet Sineması Festivale gelenler Film gösterimleri Detaylar 30 Ocak'ta Tahran'da düzenlenen törenle kapılarını sinemaseverlere açan 38. Fecr Film Festivali başkent Tahran'daki Perdis Millet Sinemasın'da devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:55 Kaynak: AA
Tahran'daki Perdis Millet Sineması
Festivale gelenler
Film gösterimleri
Detaylar 30 Ocak'ta Tahran'da düzenlenen törenle kapılarını sinemaseverlere açan 38. Fecr Film Festivali başkent Tahran'daki Perdis Millet Sinemasın'da devam ediyor. Festival kapsamında ulusal yarışma dalında verilen büyük ödül "Kristal Simurg" için 35 eserden 20'si yarışacak.
Yapımcı, yönetmen, senarist ve sanatseverleri bir araya getiren festival 11 Şubat tarihine kadar başkent Tahran'daki çeşitli sinema salonlarında devam edecek.
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