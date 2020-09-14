İran'da 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İran'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'den yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bestek şehrinde yerel saatle 13.56'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin Fars eyaletine bağlı şehirlerde de hissedildiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

(İHA)