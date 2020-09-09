İran'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre İran'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre İran'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Ghale Ghazi bölgesinde yerel saatle 15.12'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 13 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Gerçekleşen depremin ardından aynı bölgede 3.2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği kaydedildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN
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