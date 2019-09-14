Son Dakika Haberleri: İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem

20 dakika önce

İran'ın Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

İran'ın Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Chaldoran bölgesinde saat 18.33 sıralarında yerin 11.7 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. İran'a sınır olan Van'ın Çaldıran ilçesinde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin Türkiye-İran sınır bölgesinde meydana geldiğini ve şiddetinin 4.6 olduğunu duyurdu.

(M. Emin Arvas/İHA)

Türkiye, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:55 Kaynak: İHA
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